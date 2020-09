SKY – Napoli alla carica per Veretout dopo la cessione di Koulibaly: la Roma non vuole privarsene

Il calciomercato impazza. Sono tante le società alle prese con trattative di acquisti e cessioni. In Serie A uno dei club più attivi è certamente il Napoli. I partenopei hanno appena ceduto Allan all’Everton e sono in trattativa con il Manchester City per la vendita di Koulibaly.

Dopo la cessione del difensore senegalese – assicurato i colleghi di Sky Sport – il Napoli tornerà alla carica per l’acquisto di un nuovo centrocampista: il giocatore scelto dal d.s. Giuntoli è Jordan Veretout. La Roma, riferisce il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, non vuole assolutamente privarsi del francese e rimanderà al mittente le offensive del Napoli. A meno di offerte davvero irrinunciabili.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: