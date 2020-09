Mancini manda Insigne in panchina? In conferenza: “Ne cambieremo molti, gli intoccabili sono quattro”

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Olanda. Sarà molto diverso l’11 che domani sfiderà gli orange, dopo il pari per 1-1 nella gara inaugurale di Nations League contro la Bosnia. Mancini confessa:

“Dovremo cambiare tanti giocatori, molti hanno fatto solo 2 allenamenti. Non vogliamo che qualcuno si infortuni, non è pensabile che un Sensi giochi due partite in quattro giorni. Chiellini, Donnarumma e Immobile le certezze? No, anche Jorginho.

