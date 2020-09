Accostato al Napoli, infortunio per Bernardeschi: il giocatore resterà fuori fino ad ottobre

A seguito del problema muscolare riscontrato in ritiro con la nazionale, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical di Torino.

Gli esami, come si legge sul sito della Juventus, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra, ragion per cui il giocatore – le cui condizioni saranno rivalutate nel corso della terza settimana di settembre – tornerà a disposizione di mister Pirlo solo ad ottobre, restando così fuori per l’inizio del campionato.

Ricordiamo che Bernardeschi era stato accostato al Napoli nel corso della trattativa che avrebbe potuto portare Milik in bianconero. Affare poi accantonato dopo l’esonero di Sarri.

