SPORTITALIA – Nuovi contatti con l’agente di Koulibaly, il City alza l’offerta: il Napoli ha bloccato Sokratis!

Kalidou Koulibaly al Manchester City: ora il traguardo si avvicina. Nelle ultime ore – riporta il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà – i contatti con Ramadani si sono intensificati, l’offerta del Manchester City aumenterà e si avvicinerà alla base dei 68-70 milioni più bonus. Koulibaly sta attendendo serenamente, ma sa che il suo futuro è ormai scritto.

Fino alla definizione resta sempre un margine di dubbio, si tratta di trattative importanti e per un cavillo può essere messo tutto in discussione, ma si sta lavorando per arrivare alla soluzione e la fiducia aumenta. De Laurentiis legittimamente chiedeva una cifra vicina agli 80 milioni, ma si accontenterà di qualcosa in meno.

Il Napoli ha bloccato da tempo Papastathopoulos, ma potrebbe prendere un altro difensore centrale (Matvienko e Senesi in lista) il caso di nuovo esubero. Ora, precedenza all’operazione Koulibaly.

