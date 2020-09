RAI – Meret, il Napoli vuole confermarlo: per il prestito secco chiede almeno 7-8 milioni

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la diretta del programma Radio Goal, è intervenuto Ciro Venerato, uomo mercato della RAI. Venerato ha fatto il suo solito aggiornamento sul calciomercato del Napoli, soffermandosi sulla questione Meret, voluto dalla società ma al momento Gattuso non lo vede come titolare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Meret? Il Napoli vuole confermarlo. In prestito andrà soltanto se qualcuno offrirà 7-8 milioni solo per il prestito secco. L’Inter potrebbe essere interessata per il prossimo anno”.

