RAI – Koulibaly ha un accordo con il City, ma il PSG potrebbe offrire di più al Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la diretta del programma Radio Goal, è intervenuto Ciro Venerato, uomo mercato della RAI. Venerato ha fatto il solito aggiornamento di calciomercato del Napoli, soffermandosi sulla questione Koulibaly, conteso tra City e PSG. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per Koulibaly nessuno offrirà 80-90 milioni. De Laurentiis l’ha capito. Il giocatore ha un accordo da 12 milioni con il City e deve percepire anche un bonus d’addio dal Napoli da circa 1 milione. L’offerta del Manchester è di 60-65 milioni, ma in questi giorni è successa una cosa nuova. Leonardo ha chiamato il Napoli e ha chiesto di sapere quale sia la situazione per Koulibaly. Il PSG potrebbe presentare un’offerta superiore e poi magari mettersi d’accordo con il giocatore. Fin quando non ci saranno le firme, non diamo per fatto il passaggio al City, che resta la destinazione preferita da Koulibaly. Ma ora è certo: su Koulibaly si è mosso anche il PSG”.

