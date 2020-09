Le prime dichiarazioni di Allan all’Everton: “Ancelotti mi ha voluto fortemente: qui per le grandi ambizioni del club”

Allan è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Everton. Torna, dunque, alla corte di Carlo Ancelotti, che è stato anche uno dei fattori principali che hanno spinto il brasiliano a firmare per i toffees. Con l’ufficialità, il club inglese ha anche proposto le prime dichiarazioni di Allan con la nuova maglia. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale dell’Everton:

“È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui, in un club di Premier League ricco di storia. Ci sono grandi ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti. Il mister ha fatto di tutto per portarmi. qui. La dimensione del club ed il nome dell’allenatore mi hanno spinto a non pensarci due volte prima di dire sì all’Everton”.

