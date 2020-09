Il premier Conte: “La presenza allo stadio non è oppurtuna: il problema non è sugli spalti ma in fase di entrata ed uscita”

Il premier Giuseppe Conte ha di fatto chiuso alla possibilità di rivedere gli stadio aperti, durante questa fase della pandemia di Covid. In un intervento alla festa del quotidiano Il Fatto, Conte ha anche spiegato i motivi di questo suo dissenso. Ecco le parole del premier:

“Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio così come a manifestazioni dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna”.

