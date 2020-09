Il Mattino – A rischio Napoli-Pescara: San Paolo senza acqua calda

San Paolo senza acqua calda, così come altri 18 impianti sportivi di Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino parla delle gravi difficoltà degli impianti sportivi della città. Gravi difficoltà che mettono a rischio anche l’amichevole tra Napoli e Pescara, programmata per venerdì 11 alle 18. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Si chiama termogestione ed è quell’attività che consente a tutti gli impianti sportivi di funzionare: dalla temperatura degli ambienti, come gli spogliatoi, alla gestione delle acque delle piscine e tutti i sostegni che riguardano gli atleti nel pre e nel post gara”.

“Ebbene, in 19 impianti della città, tutti di proprietà comunale e che sono stati ristrutturati con le Universiadi, questa vitale attività (la termogestione) è cessata e gli impianti sono inutilizzabili. Di conseguenza, se per venerdì prossimo la questione non verrà risolta e gli impianti non torneranno a funzionare, l’esordio del Napoli nel rinnovato San Paolo contro il Pescara non si potrà disputare”.

“Cos’è successo? Tra bando, gara e proposta di aggiudicazione sono passati mesi ma c’è stato un errore nel documento di aggiudicazione. Di conseguenza sono scattati i ricorsi. A quel punto il Tar sospende non solo il contratto ma anche il servizio. Di qui lo stop degli impianti”.

