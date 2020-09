Ex presidente del Barcellona: “Tra Messi e il Barcellona non c’è mai stata una battaglia. Per Suarez alla Juve dipende dalla volontà di Koeman”

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, è intervenuto in diretta a Radio Goal, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’ormai risolta questione riguardante Leo Messi ed i Blaugrana. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La battaglia tra Messi ed il Barcellona è già terminata, anzi probabilmente non c’è mai stata, c’era solo una differenza di opinione sul contratto. Messi ha pubblicamente detto che resterà per almeno un’altra stagione, poi farà le sue dovute valutazioni”.

“Secondo me, i contratti dovrebbero sempre evitare clausole interpretative. La clausola era fino al 10 giugno, Messi avrebbe dovuto capire che, dicendo al club di voler andare via a metà agosto, la sua richiesta non sarebbe stata accettata, per l’impossibilità di trovare un sostituto. Messi però ha fatto anche un atto d’amore, restando per non portare il club in tribunale”.

“Dipende dal tecnico del Barcellona, Koeman, capire quale sarà il futuro migliore per Suarez. Se Koeman penserà che Suarez può far ancora bene al Barcellona, resterà, altrimenti andrà via. Può dare ancora molto al club ma sta ad allenatore e società decidere per il futuro dell’attaccante uruguaiano”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: