Ass. Borriello: “Piccola difficoltà con il San Paolo ma Napoli-Pescara non è a rischio”

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abbiamo avuto una piccola difficoltà al San Paolo, per la gara della termogestione: la ditta arrivata seconda ha fatto ricorso e quindi c’è stata una sospensione. Siamo subito corsi ai ripari, abbiamo appuntamento alle 10:00 di lunedì perché abbiamo interpellato la ditta che è arrivata seconda per un affido temporaneo di un mese, un mese e mezzo. Lunedì mandiamo le carte necessarie per l’affidamento temporaneo, per mercoledì riapriamo l’acqua calda”.

“Napoli-Pescara? Non è a rischio, nessuna preoccupazione a riguardo. C’è un’ordinanza di affido immediato per non interrompere il servizio. Sul pubblico siamo stati molto chiari, vogliamo tifosi in tutta sicurezza. Dobbiamo aspettare che il CTS approvi un protocollo che deve produrre il calcio Napoli”.

“Parole di Brusaferro? C’è un controsenso. Se non si dà la possibilità agli stadi, bisogna vietare il pubblico ad ogni tipo di spettacolo. Stanno facendo una forte e preoccupante discriminazione nei confronti dello sport. De Luca? Per tutto ciò che riguarda gli aspetti organizzativi di un evento sportivo, può fare poco. Spetta al Ministero dello Sport”.

