RAI – Meret contento? A Napoli sta bene ma vuole giocare: sta valutando il suo futuro

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la diretta del programma Radio Goal, è intervenuto Ciro Venerato, uomo mercato della RAI. Venerato ha fatto il solito aggiornamento di mercato e si è soffermato sulla situazione Meret. Giuntoli, nella conferenza stampa di chiusura del ritiro, ha parlato di un Alex Meret contento a Napoli. Venerato ha confermato che Meret a Napoli sta bene ma ha anche detto che vuole giocare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Meret contento? Sta valutando il suo futuro. A Napoli sta benissimo ma vuole giocare, perché poi ci sono gli Europei. L’Atalanta ha chiesto informazioni ma sempre per un prestito. Mentre per la prossima stagione, per una cessione a titolo definitivo, c’è stata l’Inter a chiedere informazioni”.

