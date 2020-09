RAI – La Juve pensa più a Dzeko che a Suarez: il dialogo tra Roma e Napoli per lo scambio Milik-Under è continuo

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la diretta del programma Radio Goal, è intervenuto Ciro Venerato, uomo mercato della RAI. Venerato ha fatto il solito aggiornamento di mercato e si è soffermato sullo scambio Milik-Under, tra Napoli e Roma. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Juve pensa per lo più a Dzeko, non a Suarez. Tra Castel di Sangro e Trigoria i contatti sono continui. Entrambe le parti mi dicono che il dialogo per Milik è continuo. Se ne parlerà, forse, settimana prossima. In questo momento la trattativa è su Milik e Under. I problemi ci sono ma si stanno risolvendo. Il Napoli vuole 15 milioni, la Roma ne offre 10. C’è anche un po’ di distanza tra la domanda e l’offerta per lo stipendio di Milik”.

