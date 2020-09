Radio Kiss Kiss, altra dura replica ad ADL: “Radio di Serie B? Nessuno decide a casa nostra! Contratti firmati, pronti ad agire legalmente”

Non si placa la battaglia tra Aurelio De Laurentiis e gli editori di Radio Kiss Kiss. Dopo l’attacco di ieri, nella mattinata di oggi in conferenza stampa ha rincarato la dose: “Possono fare la radio ufficiale di una squadra di Serie B”. Nel pomeriggio arriva una durissima replica proprio dagli editori della radio:

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis sembra avere le idee confuse e non perde occasione per manifestarle nella loro caoticità.



Viste le dichiarazioni rese nella conferenza stampa del 04/09/2020 dal Presidente della S.S.C.N., con le quali, rincarando la dose rispetto ai già gravi vaneggiamenti del giorno precedente il sig. De Laurentiis giunge a definire i Sigg. Niespolo “non onesti, furbi e radio di serie B”, riservata ogni azione nelle competenti sedi giudiziarie, nessuna esclusa, si osserva quanto segue.



Esistono contratti – a titolo (molto) oneroso – che legano il Calcio Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli per la gestione delle interviste e delle radiocronache in ambito regionale e tali contratti vengono da anni puntualmente rispettati.



Sembra invece che Aurelio De Laurentiis desideri (rectius ordini) di intervenire ad libitum sull’emittente nazionale Radio Kiss Kiss, come se avesse titolo a decidere o comandare in casa d’altri. Così non è.



Del resto, visto il tenore degli interventi del Presidente De Laurentiis, tanto non parrebbe nemmeno opportuno, né conveniente.



Lo status di radio ufficiale non comporta che quest’ultima debba ritenersi a disposizione del sig. De Laurentiis che, sia detto per inciso, ha sicuramente la rappresentanza legale della società S.S.C.N., ma non può avere la pretesa di rappresentare né la città di Napoli, nè – a maggior ragione – i milioni di tifosi (nonché fedeli radioascoltatori) sparsi nel mondo che, peraltro, quotidianamente si informano delle vicende dei loro beniamini proprio dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, via web o via streaming.



Ancora più ambiguo, poi, risulta il passaggio nel quale Aurelio de Laurentiis, dopo aver precisato di “aver avvisato con le buone” annuncia di voler “accendere una radio web”, con ciò sottintendendo di voler autonomamente fare ciò che Radio Kiss Kiss Napoli fa da oltre un lustro.



Ove questa fosse la decisione presente nella magmatica mente del signor De Laurentiis, se ne attenderanno le relative e conseguenziali decisioni.



Del resto, Aurelio De Laurentiis gestisce le sue aziende come desidera; parimenti fa il presidente del C.d.A di Radio Kiss Kiss.

Napoli, 04/09/2020

Cn Media Srl

Il Presidente

Lucia Niespolo

