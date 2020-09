Messi distrugge Bartomeu: “La sua gestione è un disastro, ma resto al Barcellona”

Lionel Messi rompe gli indugi e torna a parlare del suo futuro a Goal.com.

MESSI RIMANE A BARCELLONA

L’attaccante argentino rimarrà a Barcellona. La conferma arriva direttamente dal giocatore in una intervista a Goal.com. L’argentino ha spiegato come la sua volontà di lasciare il club spagnolo non sia stata un puro capriccio, ma un vero e proprio scontro con Bartomeu.

Ecco le parole del fantasista argentino:

“Non ero felice e volevo andarmene. Non mi è stata data la possibilità in qualsiasi maniera e per questo rimarrò al Barcellona per non imboccarmi in dispute legali. La dirigenza di Bartomeu è veramente un disastro”.

