LIVE – Napoli-Teramo 2-0 (3′ Osimhen, 13′ Lozano): Raddoppio Napoli, bomba di Lozano!

Cari lettori di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale della seconda e ultima amichevole precampionato del ritiro abruzzese di Castel di Sangro per il Napoli di Rino Gattuso: gli azzurri affronteranno il Teramo, oggi in Serie C. Fischio d’inizio alle ore 17, sono state ufficializzate anche le formazioni titolari.

Queste le scelte dei due allenatori dal 1′:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Lozano, Younes, Politano; Osimhen. A disposizione: Contini, Manolas, Labriola, Palmiero, Prezioso, Llorente, Ciciretti, Mezzoni, Zerbin, Bifulco, Tutino.

TERAMO (4-4-1-1): Valentini; Diakite, Cristini, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Mungo, Viero, Ilari; Bombagi; Cianci. A disposizione: Lewandowski, Soprano, Costa Ferreira, Pinzauti, Lasik, Cancellotti, Birligea, Minelli, Santoro, Iotti, Di Matteo.

GLI AGGIORNAMENTI

25′ – Osimhen tenta lo spunto personale e il destro dalla distanza. Conclusione non fortissima, ma molto angolata. Il portiere devia senza troppi patemi.

23‘ – Ottima azione del Napoli che porta Politano in zona centrale. Lo spunto personale del numero 21 gli permette di saltare due avversari e tentare una bella conclusione di sinistro. Palla alta di poco.

13′ – GOL DI LOZANO! Taglio di Politano in area, tocco all’indietro per Lozano che scaglia una bomba alle spalle del portiere!

11′ – Ancora Teramo! Gaetano perde un brutto pallone a centrocampo: ancora al tiro il Teramo, stavolta con Bombagi, ma il suo sinistro ad incrociare viene disinnescato ancora da Ospina

10′ – Errore di Koulibaly che in uscita si fa soffiare il pallone da Cianci. Il centravanti del Teramo entra in area e prova a superare Ospina, ma il portiere del Napoli in uscita chiude lo specchio della porta e salva il Napoli

9′ – Bel passaggio con l’esterno di Bombagi per Cianci che beffa Koulibaly e colpisce da distanza ravvicinata. Para Ospina, ma l’arbitro segnala l’offside

7′ – Azione del Teramo: Bombagi in contropiede serve Cianci che da fuori area con il sinistro calcia alto

3′ – Calcio d’angolo di Politano verso Lozano, colpo di testa del messicano che spizza verso Osimhen che sotto misura con un tocco mette un rete. 1-0!

