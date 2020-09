KKN – Rapporto ricomposto: il nome di Maksimovic può essere depennato dalla lista dei partenti

Nikola Maksimovic è stato uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato in uscita. Dato in uscita per alcune incomprensioni che c’erano state alla fine della scorsa stagione, oggi sembra essere tornato tutto alla normalità. Ne ha parlato Carlo Alvino, durante la trasmissione Radio Goal, in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Durante questo ritiro di Castel di Sangro, il rapporto tra il Napoli e Maksimovic si è ricomposto. Per questo il suo nome può essere depennato dalla lista dei partenti”.

