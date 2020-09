Italia-Bosnia, lo staff sbaglia la distinta: Acerbi titolare per errore al posto di Chiellini

Incredibile episodio all’Artemio Franchi di Firenze in occasione di Italia-Bosnia. Il CT Roberto Mancini aveva infatti deciso di schierare dal primo minuto Giorgio Chiellini.

Al momento della preparazione delle formazioni lo staff della nazionale ha erroneamente inserito tra gli 11 titolari Acerbi.

Dato che per modificare la distinta, Acerbi sarebbe dovuto finire in tribuna, Chiellini si è dovuto accomodare in panchina.

