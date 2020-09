Giuntoli conferma: “Tutino al Pescara è difficile, ha molte richieste. Per Machach, Ciciretti e Palmiero se ne può parlare”.

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato in conferenza stampa per fare il bilancio del ritiro svolto dagli azzurri a Castel Di Sangro. L’occasione è stata utile anche per parlare del futuro di alcuni calciatori come Tutino. Ecco quanto evidenziato:

“Con il Pescara e il presidente Sebastiani abbiamo un ottimo rapporto. Ci hanno chiesto molti calciatori, ma Tutino è molto difficile: il calciatore ha molte richieste quindi è complicato. Invece per gli altri come Machach, Palmiero, Prezioso e Ciciretti se ne può parlare“.

