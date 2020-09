Gattuso: “Osimhen? I goal ora contano poco, deve lavorare ma è un ragazzo tranquillo. Lozano ha capito dov’è, sul 4-2-3-1…”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo l’amichevole vinta per 4-0 contro il Teramo:

“Il calcio senza tifosi non è calcio, è un altro sport, vedere quest’atmosfera che si respira è bellissimo. Dispiace aver perso 13 calciatori per le nazionali, ma le strutture sono ottime, abbiamo lavorato bene a sole 2 ore da Napoli. Osimhen è un ragazzo tranquillo, deve ancora lavorare molto. Non si può accontentare e deve stare sempre sul pezzo.

I goal ora non contano: per il momento sta bene con il gruppo, scherza e sa stare allo scherzo, il resto si vedrà. Lozano? Un calciatore forte se lo metti nelle condizioni di esprimersi. Io so cosa cerco dai miei attaccanti. Ha capito di stare a Napoli, forse prima non l’aveva capito. Nei primi giorni pensava di essere altrove, ora sta sul pezzo e sorride molto. Oggi è importante avere due moduli: partiamo con il 4-3-3, ma vediamo cosa accade con il 4-2-3-1″

