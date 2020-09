DOVE VEDERE NAPOLI PESCARA – Il Napoli ha ufficializzato l’amichevole con il Pescara, programmata per l’11 settembre alle 18, al San Paolo. L’intenzione della società azzurra sarebbe quella di aprire parzialmente l’evento al pubblico, ma ad oggi non ci sono novità a riguardo. Tramite il comunicato apparso sul sito ufficiale, il Napoli ha anche confermato che l’amichevole con il Pescara verrà trasmessa da Sky in pay per view. Ecco il comunicato del Napoli:

Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, il Napoli affronterà un terzo test amichevole venerdì 11 settembre contro il Pescara al San Paolo.

Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso su Sky in pay per view sul canale 251.

