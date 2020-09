Demme nel 4-2-3-1 si becca i complimenti di Gattuso: “Tanta roba, Diego!”

È un Gattuso scatenato quello visto durante il primo tempo di Napoli-Teramo. Ringhia anche in amichevole, il tecnico del Napoli e incita i suoi calciatori minuto dopo minuto, giocata dopo giocata. Tanti i richiami a Malcuit, al centrocampo e in generale ai laterali.

Nel finale di partita, però, non sono mancati complimenti. Particolarmente intenso quello a Diego Demme, per una lettura corretta in fase di non possesso: “Tanta roba, Diego, tanta roba” gli ha urlato Gattuso.

A Malcuit gli altri complimenti sul finale di partita, dopo i vari “Allez” con cui l’ha motivato nel corso della prima frazione.

