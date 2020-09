De Laurentiis: “San Paolo a porte aperte con il Pescara? Più importante avere lo stadio aperto con il Genoa in campionato”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa per fare il bilancio del ritiro svolto dagli azzurri a Castel Di Sangro. L’occasione è stata utile anche per parlare del futuro di Koulibaly. Ecco quanto evidenziato:

“Se ho parlato con De Luca per il San Paolo aperto con il Pescara? Ci sono le elezioni a breve. È più importante aprire uno stadio per un’amichevole oppure lavorare per aprirlo in vista del campionato? Il Covid ha causato perdite comprese tra i 150 e i 200 milioni di euro”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: