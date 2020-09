De Laurentiis: “Il City non parla con noi a causa della storia di Jorginho. Come si può alimentare una trattativa seria per Koulibaly?”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa per fare il bilancio del ritiro svolto dagli azzurri a Castel Di Sangro. L’occasione è stata utile anche per parlare del futuro di Koulibaly. Ecco quanto evidenziato:

“Un grande giornale inglese mi ha scritto a proposito di Koulibaly. Gli ho risposto che il City sostiene di non voler parlare con noi per il problema di Jorginho. Ma allora come può alimentarsi una negoziazione seria in questo modo?“.

