Cm.it – Fumata nera per il rinnovo di Hysaj: andrà in scadenza firmando già a febbraio

I colleghi di Calciomercato.it hanno parlato di un mancato accordo tra il Napoli e Hysaj per il rinnovo contrattuale. Il procuratore Giuffredi è stato a Castel di Sangro ma dall’incontro con De Laurentiis c’è stata una fumata nera. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il procuratore Giuffredi è stato a Castel di Sangro nel ritiro del Napoli. Nella serata di ieri c’è stato un incontro con De Laurentiis per parlare di rinnovo di Hysaj. L’esito è stato negativo, sono lontani dal trovare un accordo. Il calciatore resterà a disposizione, ma al momento andrà in scadenza: lo scenario più plausibile quello di lasciare il club a parametro zero e di firmare già a febbraio con una nuova squadra”

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: