CdS – Koulibaly-City, operazione complicata. Fabián piace al Psg

Il calciomercato del Napoli è evidentemente influenzato dalle cessioni che la società azzurra è chiamata a fare per investire in nuovi giocatori. Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla delle difficoltà che sta trovando il City nella corsa a Koulibaly. Il Napoli chiede nolto, troppo per gli inglesi, che adesso stanno anche pensando alla possibilità dell’affare Messi. Più pesante, però, la notizia che riguarda un interessamento del Psg per Fabián Ruiz.

