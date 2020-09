Lozano sbaglia in allenamento, Gattuso lo stuzzica in napoletano: “Tieni la stampella Chucky!”

Simpatico siparietto durante l’allenamento mattutino nell’undicesimo giorno di ritiro a Castel Di Sangro per il Napoli. In campo Gattuso si è unito, ormai come di consueto, ai suoi calciatori per prendere parte al torello.

Il tecnico azzurro ha stuzzicato in particolare Lozano, che ha sbagliato un controllo non muovendosi in tempo per recuperare il pallone. A quel punto Gattuso ha urlato al calciatore: “Tieni la stampella Chucky!“, il tutto in rigoroso dialetto napoletano.

Dai nostri inviati a Castel di Sangro

