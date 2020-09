Clamoroso scenario della Gazzetta: Meret in prestito alla Roma per sbloccare il maxi-scambio

Le voci su una cessione di Alex Meret si intensificano. Nei giorni scorsi l’agente del ragazzo, Federico Pastorello, è stato in ritiro a Castel Di Sangro per incontrare il Napoli.

Meret non è sereno, non si sente tutelato dal Napoli e potrebbe seriamente andare via. In prestito, però, perché l’intenzione è quella di puntare su di lui domani, se non oggi.

Lo scenario ipotizzato dalla Gazzetta, nella sua versione online, ha del clamoroso: Meret potrebbe essere girato in prestito alla Roma, con l’obiettivo di sbloccare gli affari con i giallorossi. Sul tavolo, infatti, svariati nomi: Milik e Maksimovic nell’orbita dei capitolini, Veretout, Under e Riccardi verso il Napoli.

