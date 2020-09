Allan è ormai ad un passo dall’addio. Il calciatore brasiliano sta per trasferirsi a Liverpool, sponda Everton, dove ritroverà Carlo Ancelotti come allenatore. Il lottatore azzurro ha trascorso ieri una serata con i suoi amici napoletani e uno di loro ha postato un video in cui Allan saluta Napoli e i napoletani.

Il video:

https://www.instagram.com/p/CEoNXEUCDrw/?igshid=6spfrphw5vds

