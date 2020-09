Sfuma un altro obbiettivo del Napoli. Darwin Núñez, attaccante dell’Almeria, è vicinissimo al Benfica. Secondo quanto riportato da TMW, la squadra portoghese avrebbe sborsato 24 milioni per assicurarsi il giocatore offrendogli cinque anni di contratto. L’operazione per l’uruguaiano è stata la più onerosa di sempre per il club lusitano.

