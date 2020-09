Milik verso la Roma: i giallorossi offrono la stessa cifra chiesta al Napoli per il rinnovo

Arek Milik è oramai in un’uscita dal Napoli. Il polacco è sul mercato da molto tempo dopo l’acquisto di Osimhen. A parlarne è Il Mattino che dedica uno spazio al calciomercato azzurro parlando anche di Milik.

La Juventus sarebbe in vantaggio vista l’offerta sostanziosa per l’ex Ajax ma c’è una svolta clamorosa. Dal ritiro in Polonia, Milik è in contatto con il suo agente. Il giocatore avrebbe aperto spiragli per la Roma che offrirebbe lo stesso ingaggio chiesto dal Napoli per rinnovare. La cifra si aggira intorno ai 3,6 milioni di euro per quattro anni di contratto.

