Il Mattino – Rinnovo Gattuso, incontro a metà settembre a Lisbona con Jorge Mendes

Gennaro Gattuso ha intenzione di restare ancora a lungo sulla panchina del Napoli. L’allenatore partenopeo non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli azzurri per un semplice motivo: non vuole inserire una clausola per la rescissione del contratto, mentre ADL preferirebbe inserirla a 7 mln.

Intanto a metà settembre dovrebbe giocarsi un’amichevole tra Napoli e Sporting Lisbona, in Portogallo, proprio nella capitale lusitana dove opera proprio Jorge Mendes, agente di Gattuso. È lì che la società azzurra potrà discutere con il procuratore riguardo il rinnovo del tecnico calabrese. Lo riferisce Il Mattino.

