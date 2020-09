Il Mattino – Gattuso ha deciso, Fabián non è incedibile: si valuteranno offerte se dovessero arrivare

Fabián Ruiz è richiesto da tantissime squadre e al contrario di come si poteva pensare, stando a quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli non alzerà barriere. Gattuso non lo reputa incedibile e se dovesse arrivare una super offerta dalla Spagna si valuterà il da farsi. Tuttavia, sembra difficile pensare che il Napoli si privi di uno dei suoi migliori centrocampisti in questa finestra di mercato.

