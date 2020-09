CdS – Ospina-Meret, Gattuso sceglie il colombiano: per cedere il secondo servo almeno 50 mln. 10 per il prestito

Gennaro Gattuso è alle prese con il Napoli che verrà. In quel di Castel di Sangro sta cercando di capire come risolvere determinate situazioni, per esempio quella legata alla scelta del primo portiere. C’è bisogno di una gerarchia per quel ruolo e il colombiano sembra favorito sul giovane portiere italiano. Così, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, Meret avrebbe fatto sapere la sua infelicità al suo agente Pastorello. Per cedere il portiere, però, De Laurentiis chiede 50 milioni, mentre per il prestito ne chiede 10.

