L’assessore allo Sport di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare della questione stadio. Il Napoli, l’11 settembre, ospiterà il Pescara per un’amichevole e c’è la possibilità che lo stadio sia aperto. Ecco le sue parole:

“Noi come amministrazione comunale diciamo si all’amichevole a porta parzialmente aperte. Stiamo già lavorando comunque per igienizzare lo stadio in vista della gara”.

