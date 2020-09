Tutino, oggi l’incontro decisivo: andrà alla Salernitana, operazione da 5 milioni

Il Napoli lavora anche alle uscite, a sfoltire la rosa dei 34 calciatori che hanno lavorato nella prima settimana di ritiro.

In 13 sono volati via per gli impegni delle nazionali, sostituiti da giovani e rientranti dal prestito. Nel gruppone c’è anche Gennaro Tutino, attaccante classe ’96 diviso – la scorsa stagione – tra Verona ed Empoli.

Sono ore caldissime per il suo passaggio alla Salernitana. Secondo Il Mattino, oggi ci sarà l’incontro decisivo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni.

