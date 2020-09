Polemiche sulle foto con la Coppa Italia, Formisano spiega: “Basta comprare una matita, è per le nuove norme”

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ci sono tre richieste di rimborso, uno per il Barcellona, le procedure le abbiamo ricordate e mancano migliaia di tifosi ancora, da TicketOne riceveranno senza richiedere. Poi il rimborso in denaro e in voucher per la Coppa Italia per la quota degli abbonamenti. Ci sono migliaia di persone che non l’hanno richiesta, abbiamo prolungato il termine fino al 30 settembre.

Le vendite delle maglie stanno andando molto bene, le polemiche sulla foto con la Coppa Italia derivano dalle misure anti-Covid. La Coppa è recintata, da fuori chiunque può scattare foto, per superare il cordone e fare la foto con la Coppa si può comprare anche una matita. Il tema non è quanto voglia guadagnare il Napoli, ma filtrare i tifosi secondo le norme”.

