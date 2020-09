Sky – Per Ounas si fa avanti il Cagliari: il Napoli chiede 12 milioni

AGGIORNAMENTO 23:45 – Secondo quanto riportato da Sky, il Cagliari sarebbe interessato a Ounas e starebbe trattando con il il Napoli. La società chiede 12 milioni più bonus per lasciare andare via l’ex Bordeaux.

Sembra concludersi l’avventura di Ounas con la maglia azzurra. Dopo il mancato riscatto del Nizza, il giocatore è ritornato a Napoli. Ounas ha cambiato agente affidandosi a Moussa Sissoko. Quest’ultimo sta cercando di portarlo in Premier League interessa al West Ham. L’offerta per gli Hammers si aggira tra i 15 e i 18 milioni secondo Calciomercato.it. Una cosa è certa, per il francese niente più prestiti: sarà ceduto definitivamente.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: