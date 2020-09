Oggi in allenamento si è svolto un triangolare tra i giocatori del Napoli. La vincitrice è stata la squadra arancione. Victor Osimhen, che faceva parte della squadra perdente, non ha accettato la sconfitta e, in maniera scherzosa, si è intromesso nella foto dei vincitori. Il Napoli, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato lo scatto in questione:

“Il triangolare lo vince la squadra arancione… qui c’è un intruso“

