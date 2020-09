Cm.it – Meret sul mercato! Dopo l’incontro il portiere azzurro andrà via in prestito

Alla fine è arrivata la rottura definitiva tra Alex Meret ed il Napoli. Il portiere non ha gradito la scelta di Gattuso di diventare riserva di David Ospina. L’ex Spal ora deve cercare una nuova collocazione visto che è ufficialmente in vendita.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Federico Pastorello, il suo agente, sta cercando una soluzione per risolvere il malcontento dell’assistito. La volontà è quella di trovare una squadra della stessa portata del Napoli che giochi in Europa e che possa far crescere il portiere. Tra queste c’è la Roma nel caso in cui Pau Lopez partisse o l’Inter per il dopo Handanovic. Se non ci saranno offerte in Italia, Meret sarà destinato all’estero: probabile una sua partenza per l’Inghilterra.

