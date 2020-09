Llorente, lo stipendio è un problema per le italiane. Si pensa ad un ritorno in Spagna

Fernando Llorente è uno degli attaccanti in uscita del Napoli. L’ex Juventus non è riuscito ad incidere come ci si aspettava e per questo che è ai margini del progetto.

Come riportato da Calciomercato.it, Llorente vorrebbe rimanere in Italia ma il suo ingaggio spaventa le squadre. Solo una buonuscita di De Laurentiis potrebbe riuscire ad alleviare la situazione. In caso di mancato accordo con i club di A, il giocatore può ritornare nei Paesi Baschi: la Real Sociedad è sulle sue tracce.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: