Italia, trauma contusivo per Insigne e Meret. Le condizioni dei due azzurri

Brutto colpo per Alex Meret e Lorenzo Insigne. Durante l’allenamento della Nazionale italiana al Franchi, i due giocatori azzurri hanno subito un trauma contusivo. Per Meret un colpo al ginocchio sinistro e per Insigne alla caviglia sinistra. La Nazionale ha pubblicato un comunicato al riguardo:

“Il Commissario tecnico Roberto Mancini ha schierato in campo tre squadre che si sono affrontate in un mini torneo. Nel corso della seduta, Meret e Insigne hanno subito entrambi un trauma contusivo (rispettivamente ginocchio sinistro e caviglia sinistra), ma al momento le loro condizioni non destano preoccupazioni”.

