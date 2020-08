Mertens lascia Castel Di Sangro, l’attaccante raggiunge il ritiro del Belgio

Un’altra settimana, poi il Napoli saluterà Castel Di Sangro per ultimare a Castel Volturno l’ultima parte della preparazione, prima del campionato. Tuttavia, non resteranno tutti i 34 elementi a disposizione di Gattuso, in Abruzzo.

Le prime “fughe” sono già iniziate, con alcuni calciatori che lasceranno nelle prossime ore. Il motivo? Gli impegni delle nazionali, con la Nations League che inizierà nel fine settimana, ma non solo.

Saranno circa 15 in tutto il mondo i nazionali azzurri. Il primo a salutare – secondo quanto raccolto da SpazioNapoli – è stato Dries Mertens, che questa mattina ha salutato i compagni e ha raggiunto il ritiro del Belgio. I Red Devils saranno impegnati contro Danimarca e Islanda.

Dai nostri inviati a Castel Di Sangro

