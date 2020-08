Il Genoa fa la spesa a Napoli, viaggio del d.s. Faggiano: vuole tre calciatori azzurri! I dettagli

Si infiamma il calciomercato in Serie A. Uno dei club più attivi pare essere il Genoa, che dopo la pessima stagione appena finita deve rifondare la squadra. Il nuovo d.s. Faggiano lavora proprio in questo senso e pare stia guardando in casa Napoli per cercare i giusti rinforzi.

Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, il direttore sportivo incontrerà il Napoli nei prossimi giorni per provare ad acquistare ben tre giocatori. Ovvero Younes, Llorente e Ounas. Un tris di acquisti che il Genoa spera di portare a casa per rifondare il reparto d’attacco.

