GdS – Osimhen è una furia. Il suo scatto è devastante. Esordio da apoteosi

Ieri è andata in scena la prima uscita ufficiale del Napoli 2020/21. Tra i più acclamati nel triangolare amichevole contro Castel di Sangro e L’Aquila ovviamente Victor Osimhen, nuovo acquisto azzurro. Si è presentato benissimo al pubblico partenopeo segnando 3 gol in 8 minuti. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport:

“Negli spazi aperti è davvero un incubo per gli avversari. Il suo esordio in maglia azzurra è subito un’apoteosi: una tripletta ai dilettanti de L’Aquila, accompagnata dai boati della gente. E’ una furia, impiega appena 8 minuti per rifilare la sua tripletta agli sventurati avversari. La potenza del suo scatto è devastante, non lascia scampo ai due difensori de L’Aquila che provano a rallentarne la ripartenza”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: