Demme non è intoccabile, la Fiorentina fa sul serio. Occhio all’ipotesi Castrovilli

Era arrivato dal Lipsia per coronare il suo sogno di giocare nel Napoli, squadra di cui era tifoso fin da piccolo. Le sue origine italiane, d’altronde, si notano.

Diego Demme, però, potrebbe già salutare Napoli dopo appena sette mesi. Il destino è crudele e beffardo. In mediana, infatti, è l’unico non intoccabile. A Gattuso serve un centrocampista per il 4-2-3-1, identificato in Jordan Veretout.

Secondo quanto riferisce l’edizione de Il Mattino, sarebbe la Fiorentina la squadra a fare più sul serio per Diego Demme. Il quotidiano ipotizza anche un colpo di teatro, ovvero la riapertura dell’affare Castrovilli con Commisso.

