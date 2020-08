Chiariello consiglia: “Punterei su Lozano, altrimenti meglio Boga o Berardi. No a Cengiz Under”

Il giornalista Umberto Chiariello analizza su Twitter la situazione legata all’attaccante esterno ricercato dal Napoli. Ecco cosa consigli:

“Fatemi andare controcorrente: io non prenderei un‘ala dx e punterei su Lozano. Se proprio dobbiamo, stravedo per Boga ma trovo più utile Berardi, non certo Under (forte ma impalpabile). Semmai nello scambio con la Roma inserirei Veretout che è il sostituto ideale di Allan (Waving hand)”.

