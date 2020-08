CdS – Dzeko dice sì alla Juve e Milik va alla Roma: al Napoli soldi e due giocatori

L’affare si avvicina sempre più alla chiusura. Edin Dzeko ha detto sì alla Juventus nelle ultime ore e, dunque, così si sbloccherebbe anche la trattativa Milik-Roma. I bianconeri pagheranno il bosniaco circa 12 milioni, quelli che i giallorossi smisteranno al Napoli insieme a Under e Riccardi. De Laurentiis sembra essersi convinto della trattativa, così come Arkadiusz Milik che in principio preferiva la Juventus a tutte le altre squadre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

