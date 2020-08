Castel Di Sangro, ampliata la capienza di 280 posti: il link per prenotarsi

Non più mille posti, non più esauriti. Il Napoli amplia i posti per il Teofilo Patini, per gli allenamenti dei prossimi giorni di ritiro ed è già caccia al biglietto. Si legge:

“A seguito dell’ordinanza della giunta regionale Nr. 81 del 28 agosto 2020, che ha recepito la richiesta del Sindaco di Castel di Sangro, si comunica che il numero complessivo di posti a sedere presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà ampliato, anche per gli allenamenti, di circa 280 posti“.

Il link per prenotare è il seguente, sul sito del Napoli: https://sscnapoli.it/static/news/Allenamenti-SSC-Napoli-a-Castel-di-Sangro,-estensione-posti-disponibili–20934.aspx

