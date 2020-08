RPN – L’agente di Joronen: “Piace al Napoli, speriamo possa prendere il posto di Ospina o Meret”

Roberto De Fanti, agente del portiere del Brescia Jesse Joronen, è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show, programma in diretta a Radio Punto Nuovo. L’agente di Joronen ha parlato delle prestazioni del suo assistito nella passata stagione e dell’interessamento del Napoli per il portiere finlandese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“E’ un portiere che ha fatto una grande stagione, retrocessione a parte. WhoScored lo ha posizionato nella top11 europea per rendimento. Ha una fisicità importante, alto 197 centimetri e bravo anche con i piedi. E’ un profilo tra i più ricercati sul mercato ed è normale che uno come lui susciti l’interesse dei grandi club. E il Napoli è uno di questi. In caso di uscita di Ospina o Meret speriamo possa prendere il posto di uno dei due”.

